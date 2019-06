Vijf jaar geëist voor doodrijden fietsers Goes

Tegen de man die ervan verdacht wordt in oktober in Goes twee fietsers te hebben doodgereden, is vrijdag een celstraf van vijf jaar geëist. Ook zou hij een rijontzegging van vijf jaar moeten krijgen.

De 20-jarige Sven M. uit Kloetinge reed te hard en met drank op een 33-jarige vrouw uit Goes en haar 30-jarige vriend uit Macedonië aan. Door de klap werden de slachtoffers tientallen meters weggeslingerd. Aanvankelijk reed M. door, maar een paar honderd meter later stopte hij alsnog. "Echt heel dom, zo stom. Ik was in paniek", zei hij daarover in de rechtbank in Middelburg.

Volgens de officier van justitie heeft M. in "zeer hoge mate onvoorzichtig" gereden. Het juridisch zwaardere roekeloos rijden achtte hij niet bewezen.

De politie had de fatale nacht M. al in de gaten, ze reden achter hem aan terwijl hij op hoge snelheid door de Zeeuwse stad reed. M. zegt dat hij geen politie heeft gezien. De rechter noemde dat moeilijk te geloven. "Het is 4 uur ’s nachts, er is nauwelijks verkeer op de weg en u ziet de politieauto achter u niet rijden."

M. had binnen het jaar dat hij zijn rijbewijs had gehaald al meerdere verkeersovertredingen gemaakt. Hij kreeg twee boetes voor te hard rijden, werd een keer gepakt met alcohol op en de politie had hem eens aangesproken omdat hij een drukke parkeerplaats op scheurde. De Zeeuw had een aantal maanden voor het ongeluk een cursus gevolgd over alcohol in het verkeer. Hij moest ook nog een gedragscursus volgen, maar twee maanden daarvoor had hij de aanrijding waardoor hij in de cel zat.