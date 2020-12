Vijf jaar geëist voor beschieten auto Roosendaal

Tegen twee mannen uit Roosendaal is dinsdag bij de rechtbank in Breda vijf jaar cel geëist, omdat ze een auto zouden hebben beschoten in hun woonplaats.

De beschieting gebeurde op 29 december vorig jaar. Na de eerste drie schoten sloeg het slachtoffer op de vlucht. In de achtervolging door de wijk werd hij nog negen keer beschoten en vier keer werd de auto geramd. Het slachtoffer bleef uiteindelijk ongedeerd.

De vermoedelijke schutter is Younes B. (25). Die man werd in 2017 zelf nog beschoten, nadat hij was klemgereden. Hij werd ervan verdacht dat hij in februari 2018 wraak nam, door het huis van de broer van de schutter te beschieten. Hij werd echter vrijgesproken door een gebrek aan bewijs.

In de onrust die ontstond, sloot de burgemeester destijds de beschoten woning en plaatste beveiligingscamera’s in de straat.

De uitspraak is 15 december.