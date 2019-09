Vijf jaar cel voor poging doodslag agenten

Een 27-jarige man uit Geesteren is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf omdat hij eind 2018, op tweede kerstdag, twee motoragenten van het leven probeerde te beroven. De rechtbank legde een hogere straf op dan de officier van justitie had geëist, omdat hij vindt dat de man schuldig is aan poging tot doodslag op beide agenten.

Om aan een alcoholcontrole bij Borne (Overijssel) te ontkomen sloeg de man op de vlucht. In een achtervolging reed hij meermaals met zijn auto in op de motoragenten. Om de man tot stoppen te dwingen schoten de agenten een paar keer op de auto.

De man mag ook zes jaar lang geen motorvoertuigen meer besturen en hij moet schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 3300 euro. Hij heeft in Duitsland een gevangenisstraf van drie jaar openstaan.