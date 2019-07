Vijf jaar cel voor obsessieve stalker

De rechtbank in Den Bosch heeft een 45-jarige Venlonaar veroordeeld tot vijf jaar cel wegens twee brandstichtingen en het obsessief stalken van zijn ex-vriendin. Ook moet hij de aangerichte schade van ruim 50.000 euro vergoeden. Daarnaast kreeg de man een contact- en gebiedsverbod van vijf jaar.

De man kon het niet verkroppen dat zijn ex een nieuwe vriend had. Tussen februari en mei 2018 was hij meermaals, soms zelfs vaker op een dag, bij de woning van zijn ex-vriendin in Arcen (Limburg). Hij stond daar te gluren, en stak in die tijd de auto in brand van de nieuwe vriend van zijn ex. In juni 2018 gooide hij een molotovcocktail in het kantoorpand van de nieuwe vriend in Nuenen (Brabant). Levensgevaarlijk, vindt de rechtbank, want daarnaast wonen de ouders van de man.

De rechtbank noemt het gedrag van de man intimiderend, bedreigend en neigend naar obsessie. „Hij beseft niet dat zijn gedrag uiterst laakbaar, zeer ongewenst en strafbaar is. Integendeel, de verdachte volhardt stellig in een complottheorie waarin het de slachtoffers zijn die hem juist belagen en die de branden hebben gesticht en in zijn schoenen proberen te schuiven, terwijl daar geen enkele aanwijzing voor is.”