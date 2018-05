Vijf jaar cel voor man die broer doodstak

Een 24-jarige man uit Hengelo moet vijf jaar de cel in omdat hij vorig jaar zijn broer heeft doodgestoken. Dat gebeurde tijdens een vechtpartij op de bank in een woning in Enschede.

Volgens de rechtbank in Almelo wilde de man geen broedermoord plegen, maar nam hij wel het risico dat zijn broer zou overlijden door hem ter hoogte van het hart en de longen te steken.

De rechtbank oordeelde dat het slachtoffer niet per ongeluk in het mes kan zijn gevallen, dat voor de worsteling op de bank lag.

De lichte verstandelijke beperking van de dader en het feit dat hij niet het initiatief nam voor de vechtpartij, heeft de rechtbank meegewogen.