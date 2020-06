Vijf jaar cel voor fatale beroving in Hoogeveen

De rechtbank in Assen heeft de 32-jarige Alifu W. veroordeeld tot vijf jaar cel, wegens de fataal afgelopen beroving van de eigenaar van een Chinees restaurant in Hoogeveen.

W., afkomstig uit Den Haag, was via een Chinese chatsite met de restauranteigenaar in contact gekomen. W. zei dat hij euro’s nodig had om in Nederland een Chinees restaurant te beginnen. Zijn gesprekspartner had Chinees geld nodig, om te investeren in zijn geboorteland. Het tweetal kwam overeen geld te ruilen.

Op 18 oktober zou de restauranteigenaar W. in Hoogeveen een zak met tienduizenden euro’s geven. W. zou een even hoog bedrag overmaken op de Chinese rekening van de Hoogevener. Toen de restauranteigenaar de zak geld door het raam van de auto aan W. had gegeven, reed deze weg. Het slachtoffer probeerde de auto tegen de houden en werd meters meegesleurd. W. botste verderop met zijn auto tegen een muurtje. Die klap werd het slachtoffer fataal.

De Hagenaar heeft verklaard dat de restauranteigenaar hem bij de overhandiging van de zak met geld op het hoofd sloeg. Daardoor zou hij even bewusteloos zijn geraakt en onbedoeld gas hebben gegeven. Camerabeelden spreken de lezing van W. tegen, zo heeft de rechtbank vastgesteld. De verdachte is er welbewust vandoor gegaan, meent de rechter. W. moet de nabestaanden van het slachtoffer ruim 105.000 euro schadevergoeding betalen.

De rechtbank veroordeelde medeverdachte Shirali M. (33) tot negen maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij was niet betrokken bij de beroving zelf, maar wel bij de voorbereiding. Na de diefstal heeft hij overleg gehad met W. om de waarheid te verbloemen.