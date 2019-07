Vijf jaar cel voor drugshandel via darkweb

De rechtbank in Rotterdam heeft drie mannen veroordeeld tot vijf jaar cel wegens onlinehandel in harddrugs. Via de illegale internetmarktplaats Hansa Market verkocht het drietal onder meer xtc, cocaïne en lsd. Klanten betaalden met bitcoin en kregen de drugs per post toegestuurd. Er zijn duizenden bestellingen verstuurd, naar afnemers in binnen- en buitenland.

Een bij de handel betrokken vrouw kreeg een taakstraf van 240 uur, naast een voorwaardelijke celstraf die zij al in voorarrest heeft uitgezeten. Het OM had straffen tot 6,5 jaar geëist.

De politie nam Hansa Market in 2017 in het diepste geheim over, om zo de drugsverkopers achter de site te kunnen traceren. De verdachten opereerden onder verschillende namen op deze zogeheten ‘darkmarket’. Toen Hansa Market definitief werd stilgelegd, verplaatsten de verdachten hun praktijken naar een andere markt op het darkweb.

De advocaten van de verdachten hebben betoogd dat door de overname de politie drugshandel heeft uitgelokt en gefaciliteerd. De zaak zou daarom van tafel moeten, vinden zij. Volgens de rechtbank is de infiltratieactie echter volgens de regels verlopen. De bestrijding van deze nieuwe vorm van grootschalige drugshandel vindt de rechtbank belangrijk.