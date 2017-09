Vijf jaar cel geëist wegens doodschudden baby

Een 28-jarige man uit Utrecht die in 2013 zijn baby-dochter om het leven zou hebben gebracht door hardhandig met haar te schudden, gaat als het aan de advocaat-generaal in Arnhem ligt, vijf jaar de cel in. Dat bleek dinsdag tijdens de behandeling van het hoger beroep in de zaak.

De verdachte zou het één maand oude meisje ook met haar hoofdje tegen een hard voorwerp hebben gestoten. De rechtbank veroordeelde de vader tot drie jaar wegens doodslag en mishandeling. Zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

„Een heel jong kind, afhankelijk van de volwassenen, hoort beschermd te worden tegen geweld. En in deze zaak is het verdachte geweest, haar eigen vader, die haar het meest kostbare heeft afgenomen: haar leven”, aldus de advocaat-generaal. „Vaak is er een situatie waarin de verdachte grote spijt heeft en er meer een ongeluk-achtig element in zit. In deze zaak is echter geen sprake van een ongeluk en verdachte heeft geen blijk van spijt gegeven”, lichtte ze de eis toe.

Het hof doet naar verwachting uitspraak op 9 oktober.