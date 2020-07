Vijf jaar cel geëist voor oplichting door ‘bloedprikkers’

UTRECHt (ANP) - Tegen een 21-jarige vrouw uit Ede is donderdag vijf jaar gevangenisstraf geëist. Ze wordt verantwoordelijk gehouden voor zeven zaken waarbij bejaarde slachtoffers geld afhandig werd gemaakt. De vrouw deed zich hierbij meerdere keren voor als thuiszorgmedewerker en belde bij de slachtoffers aan om zogenaamd bloed te komen prikken.

Tegen een 23-jarige man uit De Meern is een gevangenisstraf van vijftien maanden geëist. Hij deed in twee zaken met de vrouw mee met het plegen van diefstal en oplichting.

De babbeltrucs vonden plaats in de periode van medio september 2019 tot begin januari 2020 in Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel en Eindhoven. Het duo deed zich voor als bloedprikker, maar ook als taxichauffeur of als medewerker van de bakkerij waar het slachtoffer kort daarvoor geweest was. Eenmaal binnen stalen ze contant geld, een kluis of bankpassen. Meerdere keren werd vervolgens geld opgenomen met de gestolen passen. Bij enkele slachtoffers werd daadwerkelijk in de vinger geprikt en werden druppels bloed opgevangen.

Het Openbaar Ministerie rekent het de verdachten zwaar aan dat zij „op een laffe en berekenende manier” hun kwetsbare slachtoffers hebben opgelicht en bestolen.

De verdachten werden aangehouden nadat politieagenten hen hadden herkend op camerabeelden, waarop te zien was dat ze geld opnamen met een gestolen pas.