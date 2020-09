Vijf jaar cel geëist tegen vader van verwaarloosde campingjongen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in hoger beroep een gevangenisstraf van vijf jaar geëist tegen een 37-jarige Duitser voor het mishandelen en verwaarlozen van zijn destijds 8-jarige zoon op een camping in Winterswijk.

Volgens het OM werd de jongen in 2017 op de camping vastgebonden met tiewraps, geschopt en kreeg hij te weinig te eten van zijn ouders, wat tot ernstige ondervoeding bij hem leidde. Ze sloten hem ook op in een kist en brachten hem niet naar de dokter toen hij schimmelinfecties begon te krijgen, somde de aanklager op in het gerechtshof in Arnhem.

„Hoe kun je een een 8-jarig kind zo negeren, beledigen en beschadigen?” vroeg de aanklager zich af. „Ook zijn zusje is beschadigd. Ze dragen de negatieve gevolgen voor de rest van hun leven met zich mee.”

De jongen heeft verklaard dat hij ’s nachts in een kist werd opgesloten, waarin hij moest poepen en plassen. ’s Ochtends werd hij schoongespoeld met de tuinslang en kreeg hij droog brood te eten. In het pleeggezin waar de jongen sinds de arrestatie van zijn ouders verblijft, kwam hij volgens het OM in korte tijd kilo’s aan en vertoonde hij geen gedragsproblemen meer.

De man en zijn inmiddels ex-vrouw werden twee jaar geleden door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Het OM vond dit te laag en ging in hoger beroep. Ook de vrouw ging in hoger beroep, maar haar zaak kon dinsdag niet behandeld worden, omdat ze in Duitsland nog een celstraf uitzit vanwege de mishandeling van een andere zoon. Het lukte justitie niet de moeder voor de behandeling van haar zaak naar Nederland te krijgen. De vader is momenteel op vrije voeten.

Het gerechtshof doet op 22 september uitspraak.