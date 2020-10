Vijf jaar cel en tbs voor zedenmisdrijven met veel geweld Hoorn

De rechtbank heeft de 31-jarige Mourad T. uit Hoorn veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging, wegens de verkrachting van een 23-jarige vrouw en de aanranding van een 56-jarige vrouw. Beide misdrijven gingen met veel geweld gepaard.

De verkrachting vond plaats in de nacht van 31 mei op 1 juni vorig jaar. T. trok het slachtoffer aan de Holenweg in Hoorn van haar fiets en gebruikte volgens de rechtbank „zeer fors geweld”. Hij dreigde de vrouw de keel door te snijden. De politie kwam de man op het spoor door een match in de DNA-databank.

De aanranding vond anderhalve maand eerder plaats, ook in Hoorn. Het slachtoffer werd eveneens ’s nachts van haar fiets getrokken. De vrouw is „zeer gewelddadig” door T. betast. Ook hier leverde een DNA-match doorslaggevend bewijs op.

Het Openbaar Ministerie beschuldigde T. ook van een aanranding op 3 maart 2019. De rechtbank sprak de man hiervan vrij. Er was ook in dit geval sprake van DNA-bewijs, maar dat was minder sterk dan in de beide andere zaken. Het OM had zeven jaar cel geëist. Omdat de man niet heeft meegewerkt aan een gedragskundig onderzoek liet justitie een eis tot het opleggen van tbs achterwege.

Volgens de rechtbank lijdt T. aan een persoonlijkheidsstoornis en moet hij na zijn celstraf worden behandeld in een kliniek, om herhaling te voorkomen. De rechtbank verwees daarbij ook naar een rapport uit 2009, waarin de stoornis is vastgesteld. Hij is toen niet behandeld. Daarna is T. meermalen veroordeeld voor ernstige delicten, waaronder een verkrachting in 2014.

De rechtbank tekent aan dat de misdrijven voor de slachtoffers „enorme gevolgen” hebben gehad. T. moet de beide vrouwen in totaal een schadevergoeding van 42.000 euro betalen.