Vijf jaar cel en tbs voor neersteken vriend

Een 26-jarige man uit Westzaan heeft vijf jaar celstraf en tbs gekregen omdat hij vorig jaar onverwacht een vriend heeft neergestoken. De rechtbank in Den Bosch achtte bewezen dat hij tijdens een bezoek aan de vriend in Eindhoven hem zonder enige aanleiding vier keer met kracht in de rug stak terwijl ze door een steeg liepen. Het slachtoffer wist te ontkomen en overleefde de steekpartij.

De man uit Westzaan heeft niet verklaard waarom hij zijn vriend ineens aanviel. De rechtbank rekent het hem aan dat hij zwaar geweld tegen iemand heeft gebruikt. Bovendien was hij al eerder veroordeeld voor een poging tot doodslag, in 2015.

Hoewel de man weigerde mee te werken aan een psychisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum, heeft de rechtbank toch tbs opgelegd. In 2014 werd al een ziekelijke stoornis bij hem vastgesteld. Omdat hij daaraan nooit is behandeld, gaat de rechtbank uit van een grote kans op herhaling.