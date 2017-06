Vijf gewonden door ongeval bij Maasbracht

Door een ongeluk op de A2 bij Maasbracht (Limburg) zijn zondagavond vijf mensen gewond geraakt. Een auto en twee motoren kwamen met elkaar in botsing. De weg was vanaf Maasbracht in zuidelijke richting een tijdje afgesloten voor verkeer.

De auto sloeg over de kop. De twee inzittenden, een man en een kind, raakten zwaargewond. De motorrijders, twee bestuurders en een passagier, raakten ook gewond. Een van hen is er ernstig aan toe. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De toedracht van het ongeval is nog niet duidelijk.