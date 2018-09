Vijf mensen zijn gewond geraakt door een ongeval op de A200 bij Halfweg (Noord-Holland). De politie spreekt van een ernstig verkeersongeval, waarbij vier auto’s waren betrokken. Enkele slachtoffers zijn zwaargewond, zei een woordvoerder.

De snelweg is afgesloten in de richting Amsterdam. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend.