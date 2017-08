Vijf finalisten voor duurzaamheidsprijs

Wordt het afbreekbaar plastic gemaakt van agrarisch afval, dat in de prijzen valt of een mobiele kiosk op zonne-energie die inwoners van het Afrikaanse platteland voorziet van goedkope elektriciteit en wifi? Het zijn twee van vijf projecten die meedingen in de jaarlijkse Postcode Lottery Green Challenge. Dinsdag zijn de namen van de vijf finalisten bekendgemaakt.

Het afbreekbaar plastic is een vinding van de 48-jarige Deen Thomas Brorsen. Henri Nyakarundi (40) uit Rwanda bedacht de mobiele kiosk. De andere drie projecten die meedoen zijn van de 26-jarige Lex Hoefsloot (een auto die volledig rijdt op zonne-energie), de 27-jarige Sandra Rey uit Frankrijk (biologische verlichting door middel van bacteriën) en van de 31-jarige Amerikaanse Gayatri Datar (een duurzame vloer van zand, stenen en natuurlijke olie die verspreiding van ziekte tegengaat).

De projecten van de finalisten worden beschreven in Trouw dat ook jaarlijks de Duurzame 100 opstelt, een ranglijst met de invloedrijkste ‘duurzame Nederlanders’. De winnaar van de Postcode Lottery Green Challenge krijgt een half miljoen euro om zijn of haar groene uitvinding op de markt te brengen. Het is de grootste internationale competitie op het gebied van duurzame innovatie. Over een maand wordt bekend wie zijn of haar ‘groene droom’ mag verwezenlijken.