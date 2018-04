Vijf drugsdumpingen in twee dagen bij Weert

In de afgelopen twee dagen is er vijf keer drugsafval gedumpt in de buitengebieden van Weert. In een geval was er zelfs een volle aanhanger vol drugsafval in de bosrijke omgeving gevonden. De politie laat weten actiever in de regio te gaan controleren. Dat gebeurt na overleg met de gemeente en het Openbaar Ministerie.

Er is nog niemand opgepakt. De politie hoopt met name op tips van mensen in de omgeving die iets vreemds zien. De politie vermoedt dat het afkomstig is van een drugslab of hennepkwekerij. Het gaat veelal om chemisch afval dat schadelijk voor het milieu is. De politie probeert nu te achterhalen valt wie er achter het afval zit en of er een relatie bestaat tussen de verschillende dumpingen.