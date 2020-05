Vijf coronapatiënten minder op intensive care

Op de intensivecareafdelingen liggen nog 683 Nederlanders met het coronavirus. Dat zijn er 5 minder dan op zondag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is een lichte daling, maar die past binnen de verwachtingen, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen er momenteel 655 in Nederland. Verder verblijven 28 Nederlandse patiënten op intensivecareafdelingen in Duitsland, evenveel als op zondag. Niemand is in het afgelopen etmaal overgeplaatst. Wel is het LCPS maandag bezig om een paar patiënten die opgeknapt zijn, terug te halen uit Duitsland.

Op de intensive cares liggen 377 mensen met andere aandoeningen. Onder normale omstandigheden zijn dat er 800 tot 900 mensen.

In totaal worden iets meer duizend mensen op de intensive cares in Nederland behandeld. Bijna alle regio’s hebben nu minder dan 100 procent van hun maximale normale capaciteit, aldus Kuipers. Dat betekent volgens hem dat de ziekenhuizen ruimte hebben wanneer het aantal patiënten weer stijgt.