Vijf bermbranden bij Woerden doordat trein met vaste rem rijdt

Doordat een goederentrein met een vaste rem heeft gereden, zijn bij Woerden vijf bermbranden ontstaan. Door de brandjes moest het treinverkeer worden gestaakt. De branden zijn inmiddels uit en het treinverkeer kan weer worden opgestart, maar het duurt nog wel even voordat alles weer op tijd rijdt, meldt spoorbeheerder ProRail.

De bermbranden bij Woerden en de gevolgen daarvan komen bovenop de problemen voor het treinverkeer die ontstonden door spoorlopers bij Utrecht. Vanwege die spoorlopers werd het treinverkeer enige tijd stilgelegd. Ondertussen zit de politie ter hoogte van Breukelen achter een verdachte aan. Volgens de NS rijden van en naar Breukelen daardoor geen treinen. De extra reistijd is een uur. De verwachting is dat dit rond 19.30 uur weer voorbij is.

Volgens een woordvoerder grijpt alles op elkaar is en is het lastig om alles weer op gang te krijgen. „We werken eraan alles zo snel mogelijk weer te laten rijden”, aldus de zegsman.

De NS roept reizigers op hun reis naar Utrecht uit te stellen. „Van en naar Utrecht Centraal is voldoende afstand houden in de trein onmogelijk door grote drukte. Stel uw reis naar Utrecht uit. Op die manier kunnen we samen drukte in stations en treinen verminderen.”