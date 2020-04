Vijf asielzoekers in azc’s besmet met coronavirus

Tot afgelopen dinsdag zijn vijf bewoners van asielzoekerscentra besmet met het coronavirus. Mensen die zijn besmet of als er een vermoeden is van besmetting, worden in quarantaine geplaatst. Elke locatie heeft daarvoor zijn eigen plekken gemaakt, schrijft de verantwoordelijke staatssecretaris Ankie Broekers-Knol donderdag aan de Tweede Kamer.

Eind maart was er nog sprake van één asielzoeker met corona, in het azc in Maastricht. Wel werden de afgelopen maand op meerdere locaties mensen uit voorzorg in afzondering geplaatst.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft medio maart het asielproces grotendeels stilgelegd in verband met de coronacrisis. Wel zijn er nog een paar besluiten genomen op asielverzoeken, als de betrokkenen al waren gehoord.

Deze week is het horen van de asielzoekers in lopende zaken weer een beetje opgestart met telehoren. Als het technisch en logistiek lukt, zal dat de komende tijd vaker ingezet worden.

De toestroom van nieuwe asielzoekers is inmiddels zeer beperkt, onder meer door de reisbeperkingen die zijn getroffen in Europa.