Vijf arrestaties op verdenking gijzeling in Assen

De politie in Assen heeft vijf mannen (van 25 tot 43 jaar) aangehouden op verdenking van gijzeling. Dat maakte de politie woensdag bekend.

Het onderzoek naar de gijzeling begon 13 juni toen een gewonde man op de Groningerstraat in Assen werd aangetroffen. De man werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Hij vertelde aan agenten dat hij tegen zijn wil was vastgehouden in een woning aan de Groningerstraat en dat hij daarbij was mishandeld.

Enkele dagen later zijn al twee verdachten aangehouden. Deze week zijn nog drie verdachten opgepakt.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.