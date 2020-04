Vijf arrestaties na vondst wapen bij opnames videoclip

Bij opnames van een videoclip heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag in Amsterdam een vuurwapen en een gordel met hagelpatronen gevonden. Vijf personen, in de leeftijd 19 tot 23 jaar uit Amsterdam, Diemen en Terneuzen, zijn aangehouden. De opnames vonden plaats op de Larikslaan in de wijk IJburg.

Agenten zagen rond 01.50 uur twee voertuigen geparkeerd staan op een afgelegen stuk van de straat. De vijf personen die erbij waren, zeiden dat ze bezig waren met opnamen voor een rapvideo. De groep werd gecontroleerd en hun auto’s doorzocht. Daarbij vonden de agenten vlakbij een van de voertuigen een vuurwapen en een gordel met hagelpatronen.

De politie onderzoekt wat hun exacte betrokkenheid is bij het verboden wapenbezit.