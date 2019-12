Vijf arrestaties en grote vangst illegaal vuurwerk

In een onderzoek naar grootschalige handel in illegaal vuurwerk zijn vijf mannen aangehouden. Tijdens dat onderzoek, dat al langer liep, zijn ook nog eens duizenden kilo’s illegaal vuurwerk onderschept.

De politie ontdekte deze zomer dat op een internetforum grote partijen illegaal vuurwerk werden aangeboden. Uiteindelijk kwamen vijf verdachten in beeld. Begin oktober zijn er twee aangehouden (uit Den Haag en Gouda), wat leidde tot de vondst van 6000 kilo zwaar illegaal vuurwerk in een loods in Driebergen. De eigenaar daarvan was al eerder opgepakt. Een dag later is nog eens 1000 kilo gevonden in Delfgauw, dat eigendom was van de man uit Den Haag.

Na vervolgonderzoek zijn nog twee mannen uit De Meern aangehouden. Alle mannen zijn inmiddels wel weer vrij, maar blijven verdachten.