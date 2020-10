Vijf arrestaties bij grote actie tegen witwassen drugsgeld

Vier mannen en een vrouw zijn dinsdag door de FIOD aangehouden in een groot internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgelden. Zij worden verdacht van het witwassen van contant crimineel geld via verhullende internationale constructies.

Het gaat om mannen uit Geldrop (39 en 30 jaar), Veldhoven (42) en Nuenen (40) en een 60-jarige vrouw uit de gemeente Echt-Susteren. Het onderzoek door een combi-team van de FIOD en de politie Oost-Brabant startte al in 2017. Meer arrestaties worden niet uitgesloten. Het witgewassen geld zou verdiend zijn met hennep- en cocaïnehandel. Het werd vervolgens met een ‘legaal tintje’ in het financiële systeem gebracht, zodat drugsverdachten het daarna konden besteden in de ‘bovenwereld’.

Voor het witwassen werden waarschijnlijk meerdere bedrijven in binnen- en buitenland gebruikt om geld te storten, verhullen, investeren en verplaatsen. In het begin van het onderzoek werd veelal gebruik gemaakt van routes via Zwitserland en Liechtenstein. Later verplaatste dat zich naar de Verenigde Arabische Emiraten. Met name via Dubai en Afrikaanse landen zoals de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). „De verdachten hebben in Brussel een zogeheten Mission Économique opgericht. Hierdoor konden zij investeren in projecten in de CAR, maar ook in zeer omvangrijke transacties in goud en diamanten. De verdachten konden tevens beschikken over diplomatieke paspoorten van de CAR. Hierdoor konden zij hun handel en ook gelden vermoedelijk verplaatsen via diplomatieke postkanalen”, aldus het Openbaar Ministerie in een toelichting op het onderzoek.

De organisatie ging volgens het OM „zeer professioneel en gedisciplineerd” te werk. Onder meer door ontsleuteld berichtenverkeer via Encrochat liepen zij toch tegen de lamp.

In totaal negentien locaties in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk worden onderzocht. Meer dan 330 medewerkers van onder meer de Belastingdienst en Defensie zijn sinds dinsdagochtend vroeg op de been voor de grote gezamenlijke actie. Er is beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed in Nederland en het buitenland.