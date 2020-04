Vijf aanhoudingen na vondst 1500 kilo coke in haven Rotterdam

In de haven in Rotterdam heeft de politie bijna 1500 kilo cocaïne onderschept. Dat gebeurde vorige week vrijdag. Vijf mannen zijn aangehouden, allemaal niet afkomstig uit Nederland.

De politie was getipt over de drugs. De containers waren geladen met mangaanerts en afkomstig uit Brazilië. Vier mannen werden woensdag aangehouden in een loods in Best en de vijfde dezelfde dag in Rotterdam.

De verdachten zijn door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot vrijdag dat alle verdachten veertien dagen langer vast blijven zitten.