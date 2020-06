Vijf aanhoudingen in onderzoek naar witwaspraktijken

De fiscale opsporingsdienst FIOD en de politie hebben afgelopen week vijf personen aangehouden wegens het witwassen van crimineel verdiend geld. Het onderzoek is nog bezig, aldus het Openbaar Ministerie maandag.

De hoofdverdachten zijn een 41-jarige man en een 40-jarige vrouw uit de gemeente Westland. Uit onderzoek van de FIOD komt naar voren dat de legale inkomsten van de twee niet hoog genoeg waren om hun uitgaven te verklaren. Zo huurden ze een exclusieve auto en kochten zij een huis zonder hypotheek. Het vermoeden is dat dit allemaal betaald is met geld dat is verdiend met drugshandel. Bij de doorzoekingen werden henneptoppen en kilo’s drugs aangetroffen.

De FIOD hield in Den Haag ook een 42-jarige man aan. Hij sprong uit het raam van een bedrijfspand vlak voordat dat werd doorzocht. Hij wordt verdacht van witwassen en het bezit van een automatisch vuurwapen.

Verder hield de politie nog twee verdachten aan op verdenking van verboden wapenbezit. Zij bevonden zich in de woningen waar wapens en patronen werden aangetroffen.

De FIOD doorzocht met de politie in totaal vijf panden in de gemeenten Westland, Zoetermeer en Den Haag. Er zijn in totaal twee vuurwapens met munitie gevonden. Ook is beslag gelegd op bijna 200.000 euro aan cash, vier dure auto’s, enkele scooters en zeven Rolex-horloges.