Vijf aanhoudingen grote drugsactie Heerlen

Bij een grote actie tegen hennepteelt in de regio Heerlen heeft de politie dinsdag ruim 50.000 hennepstekjes in beslag genomen en vijf mensen aangehouden. Dat gebeurde tijdens invallen in zes woningen en bedrijfspanden. Verder legde de politie beslag op meerdere auto’s en duizenden euro’s aan contant geld, zei een woordvoerder.

In een bedrijfspand aan de Grasbroekerweg in Heerlen vond de politie een soort ‘tuincentrum’ met benodigdheden voor de wietteelt, zoals potgrond, groeimiddelen, filters, afzuiginstallaties en ventilatoren. Alles wordt in beslag genomen.

De actie wordt uitgevoerd door tientallen medewerkers van politie, justitie, belastingdienst en gemeente.