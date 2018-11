Bij twee invallen in growshops in Amsterdam heeft de politie vijf personen aangehouden. De acties vonden plaats vanwege vermoedens dat er in de panden verboden producten voor grootschalige hennepteelt werden verkocht. Volgens een politiewoordvoerder zijn die ook daadwerkelijk aangetroffen en in beslag genomen.

Over de identiteit van de aangehouden personen kon de politie nog niets zeggen. De invallen waren in panden aan de Vliegtuigstraat en de Slimmeweg in Amsterdam-West.