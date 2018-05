Viijf mensen gewond bij botsing bus en auto

Bij een botsing tussen een auto en een lijnbus in Purmerend zijn vijf mensen gewond geraakt, van wie er vier in de auto zaten. Drie van hen liepen lichte verwondingen op. De vierde inzittende heeft enige tijd bekneld gezeten en is naar het ziekenhuis gebracht.

In de bus zaten op het moment van de aanrijding rond de tien mensen. Een van hen raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond 09.45 uur op de kruising van de Verzetslaan en de Jaagweg. Hoe het kon gebeuren wordt onderzocht. Voor de overige reizigers is een andere bus geregeld.