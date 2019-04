Viertal veroordeeld voor molesteren badmeester

Voor het mishandelen van een badmeester in een zwembad in Arnhem hebben drie mannen en een vrouw uit die plaats celstraffen tot zeven maanden opgelegd gekregen. Ook moeten ze het slachtoffer schadevergoedingen betalen, heeft de rechtbank in Zutphen bepaald.

De veroordeelden zijn mannen van 20 en 22 jaar en een 21-jarige vrouw. De drie mannen grepen de 20-jarige badmeester juli vorig jaar bij de keel in zwembad Klarenbeek. Ze drukten hem tegen een muurtje. Hij werd door het drietal en door de vrouw geslagen en geschopt tegen zijn hoofd en lichaam. Ook een andere badmeester kreeg klappen.

De rechtbank acht niet bewezen dat de veroordeelden door het dichtknijpen van de keel van de badmeester opzettelijk zwaar lichamelijk letsel hebben willen toebrengen. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet het slaan en schoppen als gezamenlijke poging tot doodslag, maar de rechtbank ging daar niet in mee.