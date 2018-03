Viertal vast na schietpartij Bergen op Zoom

De politie heeft in Rotterdam vier mannen aangehouden die worden verdacht van het lossen van schoten in Bergen op Zoom. Het lijkt erop dat ze hebben geschoten op een inwoner van de Brabantse stad die hen achtervolgde nadat ze hem vrijdagavond laat in zijn huis hadden overvallen. Volgens de politie wijst het eerste onderzoek uit dat meerdere keren is geschoten, maar niemand raakte gewond.

De politie kon de auto met de vier mannen erin snel opsporen, doordat het kenteken bekend was. De verdachten zijn Rotterdammers van 26 en 30 jaar, een 29-jarige Middelburger en een 29-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De schietpartij gebeurde op de Adriaan Brouwerstraat, die in een woonwijk ligt.