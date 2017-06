Vierhonderd hotelgasten geëvacueerd na brand

Een hotel in Almelo is donderdagavond korte tijd ontruimd nadat in het uitgaansgedeelte brand was uitgebroken. Vierhonderd gasten van Preston Palace werden door bedrijfshulpverleners naar buiten geleid en verzamelden zich op het plein voor het gebouw. Eén hotelgast raakte gewond en is met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis, de andere gast kreeg het advies langs de huisartsenpost te gaan.

De brand in het hotel aan de Laan van Iserlohn brak rond 22.00 uur uit. De brandweer was snel ter plaatse. Korte tijd later was de brand onder controle. Het pand werd donderdagavond laat geventileerd.

De oorzaak van de brand is onbekend, rond 00.25 uur konden de gasten terugkeren naar hun kamer. Sommige gasten zijn in een andere kamer ondergebracht, wel in hetzelfde hotel.