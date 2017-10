Vierde verdachte vast na mislukte ontsnapping

Er is een vierde verdachte opgepakt die mogelijk te maken heeft met de verijdelde ontsnappingspoging van Benaouf A. uit gevangenis van Roermond. Wanneer hij is gearresteerd, laat het Openbaar Ministerie niet weten.

De man mag momenteel alleen contact hebben met zijn advocaat. Alle vier verdachten moeten eind deze maand voor de raadkamer verschijnen. Dan wordt besloten of ze vast blijven zitten.

Meerdere personen probeerden vorige week een helikopter te kapen om daarmee A. uit de gevangenis te bevrijden. Bij het verijdelen van die poging kwam het tot wilde achtervolging in het Limburgse Roosteren en werd een verdachte doodgeschoten.

Benaouf A. is een spilfiguur uit de zogeheten Mocro-maffia. Hij is veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op crimineel Najeb Bouhbouh in oktober 2012 bij een hotel in Antwerpen. A. was zelf doelwit tijdens de enorme schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012. Hij wist ternauwernood te ontsnappen, maar twee anderen kwamen om het leven.

De aanslag in de Staatsliedenbuurt was waarschijnlijk een wraakactie voor de liquidatie van Bouhbouh en de opmaat voor nog hele reeks liquidaties in de Amsterdamse onderwereld.