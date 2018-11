Vierde rijstrook van Den Haag naar Leiden

Automobilisten die van Den Haag naar Leiden rijden, kunnen vanaf vrijdag over een vierde rijstrook op de A4. In de middenberm is een nieuw stuk asfalt aangelegd. Dat zou in december klaar zijn, maar het werk ging sneller dan verwacht. Een maand geleden ging op de andere weghelft een vierde rijstrook open en ook die was eerder klaar dan gepland.

De nieuwe rijstrook is 5,5 kilometer lang en zorgt voor meer capaciteit op de A4. Dat is een van de drukste snelwegen in Nederland. Het ministerie van Infrastructuur onderzoekt nog of de A4 vanaf knooppunt Burgerveen in de gemeente Haarlemmermeer kan worden verbreed.