Vierde man uit ingestort pand Den Haag gehaald

Hulpverleners hebben kort na middernacht een man levend uit het ingestorte pand aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag gehaald. De man lag sinds zondagmiddag onder het puin van het gebouw. Het pand stortte in door een gasexplosie. De brandweer meldt dat het slachtoffer aan de ambulance is overgedragen.

De brandweer zei dat de man vermoedelijk door de vloer van de woonkamer van het huis was gezakt. Hij lag in een soort kruipruimte. Volgens Omroep West gaat het om de 28-jarige Hagenaar Sherwien. Tijdens de reddingsoperatie werd een hulphond met een portofoon naar de man gestuurd, zodat die met de hulpverleners kon communiceren.

De reddingswerkers haalden eerder op de dag drie mensen uit het puin. Over de toestand van de man die als laatste werd gered, kon de brandweer nog niets zeggen, maar hij was wel aanspreekbaar. Eerder was wel bekendgemaakt dat er negen mensen gewond zijn geraakt. Van hen zijn er zeven naar het ziekenhuis vervoerd.

Na het instorten van het pand zijn uit veiligheidsoverwegingen twintig huizen ontruimd. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag zei dat voor opvang in een hotel is gezorgd. Ongeveer dertig mensen maken gebruik van die mogelijkheid. Ook huisdieren zijn welkom in het hotel.

Maandag wordt bekeken of mensen terug naar hun huis kunnen.