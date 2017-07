Vierdaagsewandelaars richting eindstreep

Tienduizenden wandelaars maken zich op voor de laatste etappe van editie 101 van de Nijmeegse Vierdaagse. De vierde en laatste dag van het massale wandelfestijn eindigt vrijdag voor de deelnemers als het goed is met een warm onthaal op de ‘Via Gladiola’ in het centrum van Nijmegen. De eerste lopers vertrekken rond 03.30 uur, tot 18.00 uur kan worden gefinisht.

Het jaarlijkse evenement voert enthousiastelingen vier dagen lang over drie verschillende afstanden door het Gelderse, Brabantse en Limburgse landschap in de wijde omgeving van Nijmegen. Na voor de laatste keer 30, 40 of 50 kilometer te voet te hebben afgelegd, ontvangen de volhouders vrijdag bij de eindstreep een felbegeerd Vierdaagsekruisje.

Defensiepersoneel voert vrijdagochtend langs het parcours, ter hoogte van de pontonbrug bij Cuijk, actie voor een betere cao. Terwijl de stoet wandelaars voorbijtrekt, vragen de vakbonden met onder meer spandoeken en een petitie aandacht voor de financiële situatie bij defensie. Een woordvoerder van de bonden belooft dat de wandeltocht niet zal worden verstoord door de actie.