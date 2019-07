Vierdaagseloper moet water drinken

Vierdaagselopers moeten dinsdag op hun eerste wandeldag zorgen dat ze genoeg water drinken. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het dinsdag niet echt warm. Dan zouden wandelaars kunnen vergeten om onderweg te drinken, maar dat is ongezond, zo waarschuwt de organisatie maandag.

Uit fysiologisch onderzoek is gebleken dat de eerste dag van de Vierdaagse de grootste aanslag op het lichaam is. Ruim 20 procent van de deelnemers komt uitgedroogd over de finish als ze niet extra drinken onderweg. Wie niet voldoende drinkt, kan oververhit raken of flauwvallen bij stilstaan. Na de eerste dag heeft het lichaam zich aangepast aan de zware belasting volgens de inspanningsfysiologen die de Vierdaagse begeleiden.

Tijdens de 103e Vierdaagse deze week onderzoeken wetenschappers ook of wandelaars onderweg voldoende gezonde voeding kunnen krijgen. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de luchtkwaliteit onderweg en naar het effect van het eten van gezonde groenten op de wandelprestatie.