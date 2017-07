De Vierdaagsefeesten in Nijmegen hebben nog nooit zoveel bezoekers getrokken als deze keer. In totaal begaven zich de afgelopen week 1.525.000 bezoekers in het feestgedruis rond het wandelevenement, 20.000 meer dan vorig jaar, meldt de organisatie zaterdag.

De laatste dag, vrijdag, was ook meteen de drukste dag, met 260.000 feestgangers. De Vierdaagsefeesten begonnen een week geleden. De Vierdaagse zelf was van dinsdag tot en met vrijdag.

Van de Vierdaagsefeestgangers komt de helft uit Nijmegen.