Vierdaagseadvies: maak ’s morgens kilometers

De organisatie van de Vierdaagse raadt wandelaars aan om in de ochtenduren vast een flink aantal kilometers af te leggen. Het is dan nog koel. Bovendien wachten aan het eind van de derde marsdag de steile heuvels van de Zevenheuvelenweg in Groesbeek, die lopers beter niet op het heetst van de dag kunnen bedwingen.

Donderdag beginnen 42.529 lopers aan de derde dag van de Vierdaagse, bekend als de Dag van Groesbeek. De meteorologische dienst van de Vierdaagse voorspelt dat het donderdag lichtbewolkt en droog zal zijn met een klein briesje. Het wordt op de route ongeveer 25 graden.

De tocht over de Zevenheuvelenweg trekt zoveel toeschouwers dat de gemeente de weg de laatste jaren tot woensdagavond afsluit. Dat is nodig om te voorkomen dat bezitters van een camper of een caravan al dagen van tevoren in de berm van de doorgaande weg parkeren om een goede plek te hebben. Zodra de weg woensdagavond open gaat, stromen de wegbermen alsnog vol.