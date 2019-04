Vierdaagse zoekt groente-eters

Het academische ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen zoekt Vierdaagselopers die in de komende dertien weken veel nitraatrijke groente willen eten of rodebietensap willen drinken. De onderzoekers willen weten of het verhogen van de inname van nitraat langdurig effect heeft op de bloeddruk en op sportprestaties.

Van nitraat is volgens de onderzoekers al bekend dat het de bloeddruk verlaagt. Ook is uit onderzoek gebleken dat mensen die veel groente zoals paksoi, rucola en spinazie eten, beter kunnen lopen. Maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar het langetermijneffect van meer nitraat eten en sporten.

Deelnemers aan het onderzoek moeten dagelijks een flesje geconcentreerd bietensap drinken. Een andere groep krijgt elke week advies over het bereiden van nitraatrijke groente. Zij doen ook mee aan twee kookworkshops. Tijdens de eerste drie wandeldagen van de Vierdaagse volgt een gezondheidsonderzoek. Rokers, zwangere vrouwen en mensen die bloeddrukpillen slikken mogen niet meedoen.