Vierdaagse waarschuwt voor eikenprocessierups

Vierdaagselopers moeten uitkijken voor de eikenprocessierups. Gemeenten langs het parcours hebben de jeukrups in de afgelopen maanden zo goed mogelijk bestreden, maar dat betekent niet dat het beestje verdwenen is. Daarvoor waarschuwt de organisatie van de Vierdaagse, die op 16 juli in Nijmegen van start gaat.

De wandelaars lopen elke dag wel door eikenlanen, maar vooral de derde en de vierde wandeldag komen zij veel bosgebied tegen. Er zijn dit jaar extreem veel eikenprocessierupsen. Juist uit het gebied dat de Vierdaagse doorkruist komen honderden klachten.

De organisatie raadt aan om benen, armen en hals bedekt te houden, zeker als het droog en winderig weer is. Dan kunnen er veel brandharen rondwaaien. De brandharen zorgen voor jeuk, irritatie aan de ogen en ademhalingsklachten. Wie onderweg veel klachten heeft, kan zich melden bij een van de medische verzorgingsposten.