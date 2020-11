Vierdaagse twijfelt over 104e editie volgend jaar

De organisatie van de Vierdaagse is er niet zeker van of het wandelevenement in 2021 coronaproof te organiseren is. Als er in juli volgend jaar nog coronamaatregelen gelden, zijn er veel problemen op te lossen, terwijl ook onduidelijk is hoe het dan zit met de inzet van de talloze vrijwilligers en de noodzakelijke hulp van instanties als het Rode Kruis en Defensie. Het is onzeker of de inschrijving voor de Vierdaagse wel zoals gewoonlijk in januari van start gaat, laat marsleider Henny Sackers weten.

„Nog een jaar zonder Vierdaagse wil niemand. Maar de veiligheid staat voorop. De vraag is of alle maatregelen die we moeten nemen om een coronaproof Vierdaagse te organiseren wel uitvoerbaar zijn. En of daar voldoende maatschappelijk draagvlak voor is”, zegt Lotte Janssen, hoofd van de projectgroep Vierdaagse 2021, in het Vierdaagse Magazine. Zeker is al dat de gebruikelijke start en finish op de Wedren in Nijmegen niet kan voldoen aan coronamaatregelen. Er wordt nagedacht over een andere locatie of veel meer start- en binnenkomsttijden.

Doorkomstgemeenten hebben zorgen over het reguleren van de drommen toeschouwers die de wandelaars aanmoedigen. Ook de feestelijke intocht van de lopers over de Via Gladiola in Nijmegen op vrijdag moet anders. 6000 inschrijvers van afgelopen jaar krijgen binnenkort een vragenlijst toegestuurd over een Vierdaagse met coronamaatregelen. Ze kunnen onder meer aangeven wat ze onderweg echt niet kunnen missen.