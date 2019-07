Vierdaagse overweegt 50 km voor vrouwen

Vrouwen tussen de 18 en 50 jaar lopen mogelijk op termijn ook, net als mannen, verplicht 50 kilometer per etappe tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Nu is voor deze vrouwen 40 kilometer per dag verplicht, maar het bestuur van de wandeltocht overweegt het verschil in verplichte afstand tussen mannen en vrouwen op te heffen.

„Het gaat dit jaar of volgend jaar nog niet gebeuren, maar we bestuderen het. We krijgen steeds vaker vragen over het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke deelnemers”, aldus marsleider Henny Sackers vrijdag.

De Vierdaagse heeft sportgeneeskundig onderzoek laten doen. Dat wees uit dat vrouwen best 50 kilometer per dag aankunnen. Fysiologisch onderzoek toonde echter aan dat vrouwen langer tijd nodig hebben om uit te rusten en ook langer doen over het traject per dag. „Komend jaar buigen we ons over de praktische problemen die daardoor ontstaan”, aldus Sackers.

Vrouwen mogen nu wel een langere afstand lopen dan verplicht. Jaarlijks kiezen ongeveer 1000 vrouwen voor de 50 kilometer per dag.