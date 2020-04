De organisatie van de Vierdaagse betaalt voorlopig geen inschrijfgeld terug aan lopers die afzien van hun deelname in 2020. Daartoe is besloten omdat een besluit over eventuele afgelasting van het internationale wandelevenement in verband met de coronacrisis nog weken zal gaan duren. De organisatie wil daarover uiterlijk eind april de knoop doorhakken, aldus een woordvoerster woensdag.

De inschrijving voor de 104e Vierdaagse sloot vrijdag. Volgens het reglement hebben wandelaars die zich aanmeldden daarna nog twee weken de tijd om zich te bedenken. In die tijd kunnen ze annuleren en dan krijgen ze de 100 euro inschrijfgeld terug.

Lopers die al kort na de opening van de inschrijving in februari hun aanmelding terugtrokken, hebben hun geld wel teruggekregen. Wie dat de laatste tijd heeft gedaan, mogelijk vanwege de coronacrisis, moet nu afwachten. Op dit moment worden er geen annuleringen meer verwerkt tot er een definitief besluit is.

„Als we moeten afgelasten zullen we de pijn met zijn allen moeten dragen en de lasten naar redelijkheid en billijkheid moeten delen. We zullen een deel van het inschrijfgeld dan retourneren, maar ook een deel niet”, aldus het Vierdaagsebestuur. Hoe die verdeling precies uitvalt, wordt uitgezocht.

Op sociale media krijgt de organisatie veel kritiek op het uitblijven van een beslissing. „We snappen dat het vervelend is”, aldus het bestuur. Maar, zegt het bestuur, de Vierdaagse is een miljoenenorganisatie, die het hele jaar aan het werk is. Er is al veel geld uitgegeven aan de voorbereidingen voor de 104e editie, terwijl er niet veel financiële reserves waren. Juist daarom is het inschrijfgeld dit jaar fors verhoogd. Als het evenement deze zomer niet doorgaat, komen edities in de volgende jaren ook in gevaar.