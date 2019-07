Vierdaagse-app overbelast

De populaire app waarmee thuisblijvers Vierdaagselopers kunnen volgen, is dinsdag overbelast geraakt. Volgens een woordvoerster van de Vierdaagseorganisatie kan het toch al zwaarbelaste mobiele netwerk rond Nijmegen de ongeveer 500 kliks per seconde niet aan. De organisatie is bezig de servercapaciteit te verhogen.

Met de Vierdaagse-app is precies te volgen waar elke deelnemer aan de Vierdaagse zich bevindt. Het zijn er 45.000. Supporters weten zo waar ze een loper kunnen treffen, want mobiel bellen is tijdens het evenement altijd een probleem. De Vierdaagse verstuurt via de app tips en adviezen voor onderweg.

Met de app waren vorig jaar ook al problemen, die toen niet opgelost konden worden. Dit jaar werkte alles prima, aldus de Vierdaagse, totdat het hele wandellegioen op pad was. „Sinds de start zijn er via de app 31 miljoen verzoeken van telefoons aan de server geweest. Dat was te veel tegelijk”, zegt de woordvoerster.

In Nijmegen zijn deze week veel extra zendmasten geplaatst. Die zijn door de overbelasting ook deels in de war geraakt. Providers gaan een aantal masten opnieuw instellen.