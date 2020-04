Vierdaagse: afgelasting valt ons zwaar

De definitieve afgelasting van de 104e Vierdaagse valt de organisatie zwaar. „We zijn teleurgesteld voor onze wandelaars. Tienduizenden mensen hebben enorm naar dit evenement toegeleefd en er al hard voor getraind”, aldus marsleider Henny Sackers.

De organisatie buigt zich de komende dagen over het terugbetalen van „een flink deel” van het inschrijfgeld van 100 euro per persoon. Onder de 49.000 wandelaars met een startbewijs voor dit jaar is veel te doen over dit bedrag, dat zij al hebben betaald. Sommigen willen de betaalde inschrijving laten staan tot volgend jaar, anderen willen hun geld terug.

Volgens Sackers is uit onderzoek de afgelopen weken gebleken dat de Vierdaagse niet omvalt door de afgelasting. Er is weliswaar geen royale financiële buffer, maar het wandelevenement kan volgend jaar juli van start, als de coronamaatregelen dan niet meer gelden.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen noemt de afgelasting „een forse dreun voor Nijmegen en de regio”. Hij leeft mee met de vele ondernemers die nu veel inkomsten zien verdampen. Veel horecaondernemers in de regio Nijmegen verdienen in de Vierdaagseweek een groot deel van de jaaromzet.