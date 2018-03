De PVV komt met vier zetels in de gemeenteraad van Venlo, waar Geert Wilders is geboren. De partij kreeg bijna 10 procent van de stemmen. De PVV wordt de vijfde fractie in de gemeenteraad van de Limburgse stad. Nieuwkomer EENLokaal wordt vanuit het niets de grootste, net voor het CDA. Zij krijgen allebei zeven zetels. De VVD was de grootste, maar die partij zakt van acht naar zes.