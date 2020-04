Vier weken cel voor Pool die agent bespuugt

Een 34-jarige Pool is veroordeeld tot vier weken gevangenisstraf voor het bespugen van een agent. De man was zondagavond in Horst (Limburg) opgepakt wegens openbare dronkenschap. Tijdens het fouilleren op het politiebureau spuugde hij een agent in zijn gezicht, aldus een woordvoerder van de politie donderdag.

„Dit tolereren we nooit en in deze tijd al helemaal niet!”, aldus de politie Horst op Facebook. De man werd voorgeleid aan de rechter, die hem in een snelrechtprocedure veroordeelde tot vier weken cel.

Het Openbaar Ministerie liet eerder weten in deze tijden van coronacrisis snel op te treden tegen mensen die anderen in hun gezicht spugen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van supersnelrecht.