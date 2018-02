Vier vrouwen over dienstplicht voor vrouwen

Nederland krijgt ook een militaire dienstplicht voor vrouwen, zo bepaalde de Tweede Kamer dinsdag. Wat vinden vrouwen hier zelf van? Vier reacties vanuit een kille winkelstraat in Soest.

„Verschil ouderwets”

Shannon Wijne (25)

„Ik heb geen problemen met de dienstplicht voor vrouwen, ik vind het een goede zaak. Het besluit van de Tweede Kamer komt wat mij betreft zelfs rijkelijk laat. Mannen en vrouwen zijn gelijk en het is best ouderwets om hier nog verschil in te maken. Mocht er ooit oorlog komen en ik zou een oproep krijgen, dan zou ik zeker gaan. Het leger past wel bij me. Ik werk in een tbs-kliniek, dus ik ben wel het een en ander gewend. Ik kan tegen een stootje.

Je hoort de laatste tijd regelmatig over misbruikzaken bij defensie, maar dat zou mij er niet van weerhouden in het leger te gaan. Seksueel misbruik kan overal plaatsvinden, niet alleen binnen de krijgsmacht. Vrouwen krijgen hoe dan ook weleens te maken met vervelende opmerkingen. In de tbs-kliniek gebeurt het ook.”

„Besluit is dubbel”

Ineke Onwezen (65)

„Als ik eerlijk ben, vind ik het besluit een beetje dubbel. Aan de ene kant is het voor de emancipatie van vrouwen goed dat ook zij in dienst moeten als het nodig is. Ik vind het besluit wel vrij laat komen. Maar vrouwen komen nu eenmaal altijd een stukje achteraan. Aan de andere kant heb ik moeite met het verplichte element. Vrouwen moeten zelf de keuze kunnen maken of ze in het leger willen. Dat geldt trouwens ook voor mannen. Al begrijp ik wel dat we niet zo veel te kiezen hebben als er oorlog komt.

Ik zie mezelf wel stoer in een jeep rijden of op een tank zitten, maar ik moet er niet aan denken om veldsoldaat te zijn. Misschien zou ik wel tolk kunnen worden, dat wilde ik vroeger altijd en ik heb er spijt van dat dit niet gelukt is. In het leger hebben ze ook tolken nodig.”

„Waarom verplicht?”

Kimberley Buitink (25)

„Ik heb moeite met het verplichte element van een dienstplicht. Zodra ik het woord verplicht hoor, schiet me dat al in het verkeerde keelgat. Wat nou als het leger echt helemaal niets voor je is? Ik heb er zelf weleens aan gedacht om soldaat te worden, maar uiteindelijk heb ik het toch niet gedaan. Het lijkt me geen gemakkelijk beroep, je kunt behoorlijk heftige dingen meemaken. Voor mijn eigen gemoedsrust zou ik het niet doen.

Wat betreft de #MeToo-discussie: Ik denk wel dat het voor vrouwen moeilijker kan zijn in het leger dan voor mannen. Misschien is het voor vrouwen lastiger om aan te kaarten als ze te maken krijgen met vervelende opmerkingen. Maar aan de andere kant: het kan overal gebeuren. Je moet zelf zo sterk zijn om er iets van te zeggen.”

„Mannen zijn sterker”

Sanne van Nuil (15)

„Mannen en vrouwen moeten gelijk behandeld worden, dus ik vind het goed van de overheid dat ze de dienstplicht nu ook voor vrouwen gaat instellen, al duurde het best lang voor het zover was. Maar ik begrijp op zich wel dat de dienstplicht eerst alleen voor mannen gold, mannen zijn toch sterker en kunnen meer aan dan vrouwen. Ik denk niet dat je aan vrouwen dezelfde fysieke eisen kunt stellen als aan mannen.

Ik zou er niet vrijwillig voor kiezen om het leger in te gaan, dan ga ik liever iets anders doen. Maar als hier oorlog komt, dan vind ik het geen probleem om opgeroepen te worden. Ik vind het belangrijk om te vechten voor mijn land en ik ben geen bang type. We moeten allemaal ons steentje bijdragen in moeilijke tijden.”