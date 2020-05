Vier verdachten opgepakt in ondermijningsonderzoek Zuid-Holland

In een onderzoek naar ondermijning en witwassen in Zuid-Holland, heeft de politie vier verdachten gearresteerd. Hoofdverdachten zijn een 50-jarige man en een 55-jarige vrouw uit Papendrecht. Een 28-jarige vrouw en een 32-jarige man uit Sliedrecht worden verdachten van medeplichtigheid aan witwassen en wapenbezit.

Uit onderzoek van het Integraal Afpakteam ConfisQ bleek dat de herkomst van de financiering van een autoverhuurbedrijf in Alblasserdam werd verhuld en dat er sprake was van onverklaarbaar vermogen en verdachte transacties. Het OM startte daarop een strafrechtelijk onderzoek.

Bij doorzoekingen dinsdag zijn diverse voertuigen, dure horloges, administratie en gegevensdragers in beslag genomen. In Alblasserdam werden zes huurauto’s in beslag genomen en in Rotterdam nog eens zo’n twintig huurauto’s. Bij een doorzoeking van een pand in Sliedrecht werden ook nog 268 stuks munitie gevonden.

Bij ondermijning maken criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld, waardoor de boven- en onderwereld met elkaar verweven raken.