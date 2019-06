Vier verdachten MH17, proces start in maart

Het Openbaar Ministerie gaat vier mensen vervolgen voor het neerhalen van vlucht MH17. Ze worden verdacht van moord. Het proces moet op 9 maart volgend jaar beginnen. De verdachten zijn drie Russen en een Oekraïner. Onder hen is Igor Girkin, de rebellencommandant in het oosten van Oekraïne. Het Openbaar Ministerie heeft dat woensdag laten weten aan de nabestaanden. Waarschijnlijk worden later meer mensen aangeklaagd.

Vlucht MH17, onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur, werd op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten. Dat gebeurde boven het oosten van Oekraïne, waar pro-Russische separatisten vochten tegen het Oekraïense regeringsleger. Het toestel werd geraakt door een Buk-raket van het Russische leger. Alle 298 mensen aan boord kwamen om het leven, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders.

”Dit is waar we op gehoopt hadden”, zei een van de nabestaanden.

Het internationale Joint Investigation Team, waar het Openbaar Ministerie deel van uitmaakt, brengt later woensdag de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar buiten.